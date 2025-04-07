Глобальные фондовые рынки обвалились из-за пошлин Трампа

https://racurs.ua/n205403-globalnye-fondovye-rynki-obvalilis-iz-za-poshlin-trampa.html

Ракурс

Глобальні фондові ринки обвалились через мита Трампа. Впали криптовалюти й ціни на нафту.

В Азії найбільше постраждали ринки Гонконгу, де акції впали на 13%, і Тайваню, де зафіксовано падіння на 10% (найбільше падіння за всю історію). Акції в материковому Китаї впали на 7%.

Основний загальноєвропейський фондовий індекс Stoxx Europ впав на понад 5%, а американський індекс S&P 500, як очікується, відкриється з падінням на 3%. Базові індекси в Південній Кореї обвалились приблизно на 5%, а в Австралії — більш ніж на 4%, в Японії — на понад 7%.

Обвалились і ціни на нафту марок WTI та Brent, а також російську Urals. А на Лондонській біржі металів значно впали ціни на мідь, яку часто вважають індикатором економічного зростання через її промислове використання.

Курс біткоїна знизився на 4% — до 76 тис. 221 дол., хоча більшу частину цього року він торгувався вище за 80 тис. Постраждали й інші криптовалюти — ефір і токен, привʼязаний до солани, впали на 8% та 6% відповідно.

Щонайменше 23 компанії, що входять до основного індексу Паризької біржі Cac 40, вперше після Brexit не змогли провести торги цього понеділка, пише Les Echos investir.

Паніку на Паризькій біржі спричинила ескалація торговельної війни. Найбільше постраждали акції аерокосмічних та оборонних компаній Франції: Airbus (-10,6%), Safran і Thales (-12%). А також автомобільних компаній Stellantis і Renault, банків BNP Paribas, Crédit Agricole і Société Générale (-8%) та технологічних компаній Dassault Systèmes, STMicroelectronics, Capgemini і Teleperformance, — йдеться у матеріалі.

Вранці 7 квітня індекс Cac 40 впав на 6,5%.

Низка французьких медіа написали, що Париж зупиняє всі банківські операції на фондовому ринку, проте офіційні особи інформацію журналістів наразі не підтверджували.

Провідний індекс Франкфуртської фондової біржі DAX, який включає показники 30 найбільших акціонерних компаній Німеччини, сьогодні вранці відкрився зниженням на 10%, повідомляє Spiegel online.

Dax зазнає великих втрат третій день поспіль, як і решта фондових ринків у світі, які реагують на нові мита США. Нинішнє падіння є найбільшим з весни 2022 року, спричиненим широкомасштабним російським вторгненням в Україну.

Акції німецької збройової компанії Rheinmetall AG впали на 26,88% після відкриття торгів, наближаючись до найгіршого торгового дня в історії компанії.

Фондовий індекс MSCI Asia Pacific Index, який охоплює компанії з високою та середньою капіталізацією у 13 країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, під час сьогоднішніх торгів обвалився на понад 7%, що стало найгіршим днем для індексу з 2008 року.

Як пише Bloomberg, падіння очолили акції китайських компаній. Основний показник китайських акцій, які торгуються на біржі в Гонконгу, знизився більш ніж на 10%.

Більшість азійських ринків впали до мінімальних значень. Тайванський індекс, орієнтований на технології, упав на рекордні 9,8%. У Японії та Південній Кореї ключові індекси втратили понад 4%. Головний фондовий індекс Індії знизився на 5,1% - найбільше з червня 2024 року.

Падіння торкнулося й азійських валют, зокрема китайського юаня, а найбільше постраждала філіппінська песо.

Реальні наслідки тарифів

Фондовий ринок загубив більше $5 трлн з моменту інавгурації Трампа 一 і це найкраща демонстрація, чому його політика 一 маячня. Такими є роздуми фінансиста та члена наглядової ради Приватбанку (2019−2022) Романа Сульжика.

Як дуже добре сказав один американський аналітик, Трамп абсолютно непередбачуваний, але в одному постійний 一 він завжди захищає інтереси россії.

Останні 50 років світ будував глобальну постіндустріальну економіку. Виробництво переміщалося у дешевші країни, а в багатих залишалися сервіси та капітал. Це позбавило роботи нижні 25% населення: без потрібної освіти, без доступу до кваліфікованої праці. Звідси й протестне голосування, на яке наклали страх перед іммігрантами й трансгендерами у жіночому спорті.

Білл Клінтон пояснив, що разом з NAFTA планувалась підтримка для постраждалих робітників, але республіканці заблокували її. Тільки Обамі вдалось протягнути медичне страхування для всіх громадян, і весь свій перший термін Трамп намагався його знищити.

(…) Спроба повернути виробництво в США тарифами приречена. Американці не будуть працювати по 12 годин на добу з пісянням у пластикові пляшки та 5-хвилинними перервами кожні три години. Такі робочі місця вже є в Amazon — і чомусь вони американцям не дуже подобаються.

(…) Те, що фондовий ринок загубив більше $5 трлн з моменту інавгурації найкраща демонстрація, чому це маячня. Навіть при податковій ставці 20% ці паперові прибутки могли б принести трильйон податків 一 які зараз просто зникли.

(…) Те, що речі виробляються у союзників, а не в США і це ризик 一 так для цього у вас і є найкраща армія в світі! Щоб захищати своїх союзників та ланцюги постачань!

Але натомість розмова іде про те, щоб виходити з НАТО та кидати союзників сам на сам з потенційними загрозами. Південна Корея та Японія вже сказали, що будуть координувати з Китаєм відповідь на американським тарифи.

Але в усьому цьому є і позитивні наслідки. Honeymoon, або медовий місяць кожного нового президента, коли йому можливо робити все, для Трампа вже офіційно закінчився. І те, що він не включив россію у перелік тарифів робить йому ще важче давати їм наступні «подарунки» 一 знімати санкції, тиснути на Україну, тощо. Не те, що він не буде намагатись цього робити, просто це стане важче.

А нам треба просто продовжувати триматись. Індекс Московської Біржи падає два тижні поспіль 一 найдовше в історії. Навіть там розуміють що їх надії на те, що Дональд їх врятує закінчуються. І це добре".