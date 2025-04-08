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Война тарифов: Маск нервничает, ЕС реагирует, Азия падает
Война тарифов: Маск нервничает, ЕС реагирует, Азия падаетhttps://racurs.ua/n205412-voyna-tarifov-mask-nervnichaet-es-reagiruet-aziya-padaet.htmlРакурс
Ілон Маск звернувся до Дональда Трампа із закликом скасувати масштабні торговельні мита.
У понеділок Трамп пригрозив запровадити нові мита в розмірі 50% на імпорт із Китаю. Тим часом Маск виклав у X відео, в якому покійний консервативний економіст Мілтон Фрідман розповідає про переваги міжнародної торгівельної співпраці.
Маск розкритикував посадовця адміністрації, який відіграв ключову роль у розробці планів запровадження мит — торгового радника Білого дому Пітера Наварро, поставивши під сумнів його кваліфікацію:
Ступінь доктора економіки в Гарварді — це погано, а не добре.
Розрив Маска з Трампом щодо ключового пріоритету адміністрації став найгучнішим прикладом розбіжностей між президентом і одним із його ключових радників, який вклав майже 290 млн дол. у підтримку Трампа та інших республіканців на торішніх виборах.
Що коїться
Азійські фондові ринки 8 квітня відкрилися з невеликим зростанням, незважаючи на обіцянку Трампа запровадити додаткові величезні мита для Китаю. BBC пише, що індекс Токійської біржі Nikkei 225 зріс на початку торгів уранці вівторка на 2%. У понеділок він упав на 7,8%.
Таке ж зростання під час відкриття показав південнокорейський індекс KOSPI; з невеликого зростання стартували й торги в Австралії.
Напередодні азійські фондові ринки загалом пережили найбільше падіння з часів кризи 2008 року.
Трамп у понеділок двічі заявив, що введе додаткові мита в розмірі 50% на весь китайський імпорт у відповідь на те, що Китай вирішив запровадити симетричні мита в 34% на американські товари.
Якщо Трамп виконає обіцянку, то китайський імпорт у США буде обкладений 104-відсотковими митами: 20% новий президент ввів у березні і ще 34% понад те — минулого тижня.
Більшість керівників великих американських компаній, з якими я розмовляю, вважають, що ми вже зараз у рецесії та вважають, що фондові ринки можуть ще глибше просісти через торговельну політику президента Дональда Трампа, яка дестабілізує глобальну економіку, — сказав генеральний директор компанії BlackRock Ларрі Фінк під час інтерв’ю в Економічному клубі Нью-Йорка, повідомляє Bloomberg.
Економіка слабшає прямо зараз. За прогнозами, у найближчі місяці темпи зростання лише сповільнюватимуться.
Інфляція залишатиметься на підвищеному рівні, через що малоймовірно, що Федеральна резервна система піде на кілька знижень процентної ставки цього року.
Як приклад занепокоєння бізнесу — розмови з керівниками авіакомпаній, які вже фіксують падіння попиту на перельоти.
Долар США найближчим часом, імовірно, ослабне, а споживання скоротиться, оскільки населення та бізнес почнуть адаптуватися до масштабів введених мит", — наголосив він.
Ще до обвалу ринку минулого тижня Фінк наголошував на високому рівні тривожності в економіці.
У щорічному листі до інвесторів минулого місяця він писав, що економічна невизначеність зараз «вища, ніж будь-коли в новітній історії».
А ще в січні Фінк підкреслював, що найнебезпечніша ілюзія сьогодні — це віра в те, що світ вже пройшов пік інфляції.
Реакція ЄС
У понеділок, 7 квітня, європейські індекси закрилися з історичним після пандемії ковіду падінням.
Індекс FTSE 100 у Лондоні впав на 4,4 відсотка. Індекс Stoxx Europe 600 закрився зі зниженням на 4,5 відсотка, причому всі сектори були в мінусі.
Єврокомісія запропонувала запровадити дзеркальні мита у розмірі 25% на низку американських товарів у відповідь на мита президента Дональда Трампа на сталь та алюміній. Про це написало Reuters з посиланням на документ, який опинився в розпорядженні агентства.
Згідно з документом, частина нових мит набуде чинності вже 16 травня, інші — 1 грудня. Перелік охоплює широкий спектр товарів: від діамантів, яєць і зубної нитки — до ковбас і м’яса птиці. На мигдаль і сою мита також почнуть діяти з грудня.
Новий пакет контрзаходів матиме менш масштабний ефект, ніж анонсований раніше план на 26 мільярдів євро (28,45 мільярда доларів), — заявив голова торгівельного відомства ЄС Марош Шефчович.
З початкового списку, який розглядали в березні, були виключені бурбон, вино та молочна продукція.
Єврокомісія тоді планувала мито в 50% на бурбон, що викликало жорстку реакцію Дональда Трампа — він пригрозив у відповідь ввести 200% мита на алкогольні напої з ЄС, якщо європейці реалізують свій намір.
Це особливо стривожило Францію та Італію через їхні великі винні індустрії.
Окрім дзеркальних мит, ЄС вже з 1 квітня посилив чинні захисні заходи щодо імпорту сталі — обсяги ввезення мають зменшитися на 15%. Також Єврокомісія розглядає можливість введення квот на імпорт алюмінію.
Країни-члени ЄС мають проголосувати за цю пропозицію 9 квітня.
Фондовий ринок США злетів і обвалився
Це сталося 7 квітня за пів години через фейкову новину про можливе призупинення торгових мит.
Акаунт у Х із ніком *Walter Bloomberg опублікував пост, що директор Національної економічної ради США Кевін Гассет нібито сказав, що Дональд Трамп збирається призупинити дію мит на 90 днів. Це зачитали в прямому ефірі телеканалу CNBC, потім про це написало Reuters.
Для фінансових ринків, які переживають стрес останніх днів, цього виявилося достатньо, щоб індекси стрімко злетіли. А потім — різко впали, коли Білий дім спростував новину.
Досі не зрозуміло, чи було те, що сталося, спланованою акцією для порятунку від збитків когось із фінансових гравців, чи простою випадковістю. Але це показує, наскільки вразливі фінансові ринки через митну політику Трампа.