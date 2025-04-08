Война тарифов: Маск нервничает, ЕС реагирует, Азия падает

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Ілон Маск звернувся до Дональда Трампа із закликом скасувати масштабні торговельні мита.

У понеділок Трамп пригрозив запровадити нові мита в розмірі 50% на імпорт із Китаю. Тим часом Маск виклав у X відео, в якому покійний консервативний економіст Мілтон Фрідман розповідає про переваги міжнародної торгівельної співпраці.

Маск розкритикував посадовця адміністрації, який відіграв ключову роль у розробці планів запровадження мит — торгового радника Білого дому Пітера Наварро, поставивши під сумнів його кваліфікацію:

Ступінь доктора економіки в Гарварді — це погано, а не добре.

Розрив Маска з Трампом щодо ключового пріоритету адміністрації став найгучнішим прикладом розбіжностей між президентом і одним із його ключових радників, який вклав майже 290 млн дол. у підтримку Трампа та інших республіканців на торішніх виборах.

Що коїться

Азійські фондові ринки 8 квітня відкрилися з невеликим зростанням, незважаючи на обіцянку Трампа запровадити додаткові величезні мита для Китаю. BBC пише, що індекс Токійської біржі Nikkei 225 зріс на початку торгів уранці вівторка на 2%. У понеділок він упав на 7,8%.

Таке ж зростання під час відкриття показав південнокорейський індекс KOSPI; з невеликого зростання стартували й торги в Австралії.

Напередодні азійські фондові ринки загалом пережили найбільше падіння з часів кризи 2008 року.

Трамп у понеділок двічі заявив, що введе додаткові мита в розмірі 50% на весь китайський імпорт у відповідь на те, що Китай вирішив запровадити симетричні мита в 34% на американські товари.

Якщо Трамп виконає обіцянку, то китайський імпорт у США буде обкладений 104-відсотковими митами: 20% новий президент ввів у березні і ще 34% понад те — минулого тижня.