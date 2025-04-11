В Польше также возбудили дело в отношении экс-главы Хмельницкой МСЭК

https://racurs.ua/n205502-v-polshe-takje-vozbudili-delo-v-otnoshenii-eks-glavy-hmelnickoy-msek.html

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У Польщі відкрили справу щодо Тетяни Крупи, ексочільниці Хмельницької МСЕК, за фактом легалізації незаконно отриманих коштів.

За даними правоохоронців, Крупа та члени її родини упродовж двох років вивозили до Польщі «значні суми коштів». Далі гроші клали на банківські рахунки та згодом перераховували на рахунки установ, розташованих у Швейцарії та США.

Це тривало і після оголошення колишній очільниці Хмельницької обласної МСЕК підозри у незаконному збагаченні 5 жовтня 2024 року.

У період з 29.05.2022 до 17.10.2024, ввезли на територію Республіки Польща через українсько-польські пункти пропуску значні суми коштів, одержаних від вигоди, пов’язаної із вчиненням заборонених дій, які надалі, перебуваючи у Кракові, Вроцлаві, Щецині та інших невстановлених місцях на території країни, внесли на банківські рахунки та надалі перерахували на рахунки установ, розташованих у Швейцарії та США, тобто вчинили дії, пов’язані з розпорядженням майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, з таким майном та його переміщення, — йдеться в ухвалі.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 31 березня 2025 року скасувала ухвалу суду першої інстанції у частині розміру застави колишній головній лікарці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі і визначила нову суму застави, зменшивши її з 230 млн грн до 130 млн грн.

Головуючий у справі Дмитро Михайленко зауважив: повний текст ухвали буде оголошено 7 квітня. Рішення апеляції набрало чинності та оскарженню не підлягає.