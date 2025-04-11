Трамп назначил главного командира в армии США

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Ракурс

У США новим головою Обʼєднаного комітету начальників штабів став Ден Кейн — заради цього Трамп повернув його з відставки.

Президент США та його міністр оборони Піт Гегсет у перші місяці своєї роботи провели «чистки» серед вищих військових чинів.

Критики Трампа кажуть, що він хоче поставити своїх людей на ключові посади в уряді, які раніше вважалися незалежними від політики. Це називають частиною його стратегії контролю.

Деякі сенатори побоювалися, що президент США Дональд Трамп, який і запропонував кандидатуру Кейна, після призначення матиме більший вплив на військових і навіть спробує політизувати тему армії.

Однак сам генерал під час виступу в Конгресі запевнив, що буде аполітичним і не буде «підспівувати» Трампу, якщо його кандидатуру схвалять. Він також сказав, що дотримуватиметься законів США та Конституції, і що він готовий бути звільненим і чинитиме опір, якщо президент попросить його виконати незаконні накази.

Кейн, до слова, є першим головою ОКНШ, який на момент затвердження був у відставці і не має звання чотиризіркового генерала. До цього він обіймав керівні посади у кількох військових командуваннях США, а також працював у ЦРУ.

Попередній глава ОКНШ, Чарльз Браун, залишив посаду у лютому. Крім нього, Трамп тоді звільнив голову Військово-морських сил і заступника начальника штабу Військово-повітряних сил США.

Reuters також додає, що з 2009 по 2016 рік Кейн був членом Національної гвардії, а також «підприємцем та інвестором». Останнім часом він був заступником директора з військових питань у Центральному розвідувальному управлінні до виходу на пенсію наприкінці 2024 року.

Трамп раніше розповідав історію про зустріч з Кейном під час візиту до Іраку у 2018 році, припустивши, що Кейн одягнув протрампівську шапку «Зробимо Америку знову великою» на знак лояльності.

Кейн заявив під час слухань щодо його затвердження на посаді, що він ніколи не носив жодного з цих капелюхів. Він представив себе аполітичним, заявивши, що готовий до звільнення і дасть відсіч, якщо Трамп попросить його виконати незаконні накази.

Раніше Кейн говорив, що російський диктатор владімір путін не збирається завершувати війну в Україні. Кейн також додав, що підтримує подальше надання військової допомоги Україні, але вважає, що Вашингтону слід «зосередитися на унікальних можливостях… тоді як Європа має збільшити свою частку допомоги».

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів є найвищим та найстаршим за званням військовим офіцером у збройних силах США, а також головним військовим радником президента, Ради національної безпеки, Ради внутрішньої безпеки та міністра оборони.