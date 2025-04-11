Стефанчук прогнозирует сокращение в Раде

https://racurs.ua/n205503-stefanchuk-prognoziruet-sokraschenie-v-rade.html

Ракурс

Через зменшення чисельності населення України, яке потрібно представляти у парламенті, вочевидь, постане питання про скорочення кількості народних депутатів із 450 до 300 осіб.

Таку думку висловив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у програмі «Є розмова» на YouTube-каналі Укрінформу.

Він також нагадав, що у 2019 році Володимир Зеленський подавав один із перших законопроєктів про зміни до Конституції щодо скорочення, однак тоді Конституційний суд дав негативний висновок щодо нього.

Але я глибоко переконаний, що питання скорочення кількості народних депутатів, без сумніву, постане в українському суспільстві, — підкреслив Стефанчук.