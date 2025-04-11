Стефанчук прогнозує скорочення у Раді

Через зменшення чисельності населення України, яке потрібно представляти у парламенті, вочевидь, постане питання про скорочення кількості народних депутатів із 450 до 300 осіб.

Він також нагадав, що у 2019 році Володимир Зеленський подавав один із перших законопроєктів про зміни до Конституції щодо скорочення, однак тоді Конституційний суд дав негативний висновок щодо нього.

Але я глибоко переконаний, що питання скорочення кількості народних депутатів, без сумніву, постане в українському суспільстві", — підкреслив Стефанчук.

Голова ВР пояснив, що скорочення кількості народних депутатів може відбутися через те, що об'єктивно зменшилася кількість населення України, «і це відображається на кількості осіб, які мають бути представлені в єдиному законодавчому органі».