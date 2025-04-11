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Стефанчук прогнозує скорочення у Раді
Стефанчук прогнозує скорочення у Радіhttps://racurs.ua/ua/n205503-stefanchuk-prognozuie-skorochennya-u-radi.htmlРакурс
Через зменшення чисельності населення України, яке потрібно представляти у парламенті, вочевидь, постане питання про скорочення кількості народних депутатів із 450 до 300 осіб.
Таку думку висловив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у програмі «Є розмова» на YouTube-каналі Укрінформу.
Він також нагадав, що у 2019 році Володимир Зеленський подавав один із перших законопроєктів про зміни до Конституції щодо скорочення, однак тоді Конституційний суд дав негативний висновок щодо нього.
Але я глибоко переконаний, що питання скорочення кількості народних депутатів, без сумніву, постане в українському суспільстві", — підкреслив Стефанчук.
Голова ВР пояснив, що скорочення кількості народних депутатів може відбутися через те, що об'єктивно зменшилася кількість населення України, «і це відображається на кількості осіб, які мають бути представлені в єдиному законодавчому органі».
Коли було 52 мільйони, це одна справа, а сьогодні, коли людей набагато менше, безперечно, питання представництва в суспільстві потребує перегляду. Я думаю, що цифра 300 є тією, про яку можна говорити, і вона має стати орієнтиром для подальших процесів, — підкреслив голова ВР.