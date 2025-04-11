Зеленский назначит руководителями районов Киева бывшего юмориста и дзюдоиста

Максим Бахматов

https://racurs.ua/n205506-zelenskiy-naznachit-rukovoditelyami-rayonov-kieva-byvshego-umorista-i-dzudoista.html

Ракурс

Кабінет міністрів схвалив проєкти розпоряджень президента Володимира Зеленського про призначення нових керівників восьми районних державних адміністрацій у місті Києві.

Зокрема, головою Деснянської РДА Києва планують призначити Максима Бахматова — колишнього гумориста, учасника КВК та продюсера українського Comedy Club (виступав під псевдо «Ледокол Бахматов»).

У 2016−2019 роках Бахматов був керівним партнером проєкту UNIT. City, а у 2019−2020 роках — радником мера Києва Віталія Кличка. Після місцевих виборів 2020 року став його послідовним критиком. Наразі Бахматов очолює засновану ним же ГО «Офіс Трансформації».

Крім того, головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації призначать Георгія Зантараю — відомого українського дзюдоїста грузинського походження. Наразі він є депутатом Київради від «Слуга народу».