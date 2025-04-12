Был без пафоса и бравады, надежен и с характером: побратим о погибшем пилоте F-16 Иванове

https://racurs.ua/n205528-byl-bez-pafosa-i-bravady-nadejen-i-s-harakterom-pobratim-o-pogibshem-pilote-f-16-ivanove.html

Ракурс

Ростислав Лазаренко, побратим загиблого 12 квітня українського льотика Павла Іванова розповів про нього.

Іванов — один із перших українських льотчиків F-16 — бойовий льотчик-штурмовик, який до перенавчання здійснив 130 бойових вильотів разом зі своєю бойовою сім'єю на Су-25.

Пам’ятаю, якими ви були ще молодими на початку повномасштабного вторгнення. Пам’ятаю, як зустрів тебе в перші дні: з легким пораненням на обличчі після обстрілу, втомлений, але незламний. У прямому сенсі — рвався в бій. Твоєї сміливості й рішучості вистачило б на багатьох наших льотчиків, які, прикриваючись «не менш важливою роботою», залишалися осторонь, замість того, щоб підставити плече й піти на бойове завдання, — написав Лазаренко.

Він додав, що Іванов ніколи не відмовлявся від бойових завдань. Він називає загиблого сильним льотчиком — без пафосу, без бравади, надійним, з характером.

Твій бойовий шлях починався з нашої бойової сім’ї, і ти жодного разу не підвів — ні мене, ні когось із нас. Ти був справжнім воїном, людиною з великим серцем. Але головне — ти був і назавжди залишишся частиною нашої бойової родини — AFR, — написав побратим про Іванова.

«Ракурс» писав, що 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний Павло Іванов. Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів.