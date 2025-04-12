Трамп продлил санкции Байдена против россии, введенные в 2021 году

https://racurs.ua/n205531-tramp-prodlil-sankcii-baydena-protiv-rossii-vvedennye-v-2021-godu.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп підписав указ про продовження обмежень прти рф ще на один рік 10 квітня.

Це випливає із документа, опублікованого на сайті Федерального реєстру.

Указ № 14024 стосується санкцій, які запровадив попередній президент США Джо Байден 15 квітня 2021 року через «шкідливі зовнішньополітичні дії» росії. До таких дій тоді віднесли спроби завадити проведенню виборів, кібератаки проти США, «заступництво міжнародної корупції» та «порушення загальноприйнятих принципів міжнародного права».

Шкідлива зовнішня діяльність уряду РФ… продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів. З цієї причини надзвичайний стан повинен продовжувати діяти після 15 квітня 2025 року, — йдеться у повідомленні.

У повідомленні згадується, що росія продовжує нести загрозу вільним виборам і демократичним інститутам у США та їхніх союзниках.