МВД расширяет возможности прохождения службы в полиции для людей с боевым опытом

https://racurs.ua/n205613-mvd-rasshiryaet-vozmojnosti-prohojdeniya-slujby-v-policii-dlya-ludey-s-boevym-opytom.html

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Міністерство внутрішніх справ України оновило підхід до проведення медичної експертизи кандидатів на службу в підрозділах Національної поліції.



Відтепер поранення або травми, отримані нашими захисниками під час захисту країни, стануть меншою перешкодою для їх служби в Нацполіції.

Цивільні та ветерани проходитимуть медичну комісію відповідно до різних категорій.

Для осіб, звільнених зі служби через поранення чи хворобу, впроваджено адаптовані медичні вимоги, що відкриває їм шлях для повернення до служби в поліції по Графі 4, зокрема і на керівні посади з Графи 1 (рішення щодо кожного кандидата буде ухвалюватися індивідуально).

Ветерани, які мають ампутацію руки або вище коліна, також зможуть проходити службу в поліції — уперше це чітко передбачено нормативно.