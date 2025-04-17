Суд начал рассматривать иск Порошенко к Зеленскому. Фото:

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Петро Порошенко почав судитися за скасування санкцій РНБО.

У четвер, 17 квітня, колегія з п’яти суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду почала розгляд позову Порошенка до президента Володимира Зеленського про визнання протиправним указу про позасудові санкції. Про це народний депутат Ірина Геращенко повідомила у Facebook.

За її словами Міністерство юстиції звернулося до суду з вимогою, щоб засідання було повністю закрим. Наразі в суді присутні представники посольств, депутати від «Європейської Солідарності» та преса.

Все це невимовна ганьба для Зеленського і влади, яке воює з демократичною опозицією і її лідером, замість зосередитися на війни проти путінської росії, — наголосила нардеп.

Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка. Санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів та права користуватися та розпоряджатися ними, обмеження торговельних операцій. Також передбачена заборона на набуття у власність земельних ділянок тощо.

Лідер партії «Європейська солідарність» назвав таке рішення Банкової «антиконституційним» та «політично мотивованим».