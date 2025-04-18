Виткофф предположил, что Украина «может меньше заботиться» о некоторых своих регионах, если они русскоязычные

https://racurs.ua/n205670-vitkoff-predpolojil-chto-ukraina-mojet-menshe-zabotitsya-o-nekotoryh-svoih-regionah-esli-oni.html

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Спецпосланець Трампа Стів Віткофф припустив, що Україна «може менше дбати» про деякі свої регіони, якщо вони російськомовні.

Про це пише WSJ.

В інтерв’ю газеті Віткофф сказав, що під час перемовин із ним владімір путін був «зациклений» на українських землях. За словами посадовця США, росія, «можливо, отримає деякі із цих регіонів, але не всі».

Коли ти починаєш дивитися на ці п’ять регіонів. Для росії вони важливі. Для України вони теж важливі — але якщо деякі з них більше російськомовні, чи не менш важливі вони тоді для тебе?.

Reuters писало, що Віткофф вважає найшвидшим способом досягти припинення вогню — віддати росії контроль над чотирма областями України. Йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області.

Коментуючи це, WSJ зазначає, що позиція Віткоффа може суперечити офіційній лінії Вашингтона, яка передбачає підтримку територіальної цілісності України.

При цьому президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що жодні територіальні поступки росії не розглядаються, а Україна не відмовиться від жодного окупованого регіону.