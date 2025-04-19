По информации СМИ, Украина в большинстве своем поддерживает мирную инициативу США, фото: itoldya test1 - GetArchive

https://racurs.ua/n205688-kiev-podderjivaet-mirnuu-iniciativu-trampa-na-90-smi.html

Ракурс

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив американським чиновникам, що Київ «на 90%" підтримує мирну ініціативу президента США Дональда Трампа, представлену цього тижня в Парижі держсекретарем Марко Рубіо і двома спецпосланцями.

Про це повідомляє видання New York Post з посиланням на високопоставленого представника адміністрації Трампа.

Цього тижня в Лондоні ми хочемо прийняти рішення про повне і всеосяжне припинення вогню, — заявив чиновник. — Тоді ми маємо намір провести (обговорення — ред.) з росіянами, а потім сказати: „Гаразд, це ваша найкраща і остаточна пропозиція“, щоб з’ясувати, на якому етапі перебувають обидві сторони.

Зазначається, що українська сторона тим часом працюватиме над своїми застереженнями щодо мирного плану, більшість з яких стосуються того, де буде проведена лінія припинення вогню, що заморозить бойові дії.

Я думаю, що частина їхнього занепокоєння пов’язана з землею… саме з тим, що вони називають „де-юре“ і „де-факто“, — заявив представник адміністрації. — Де-факто» означає, що ми визнаємо, що росіяни окупували цю землю, але ми не говоримо, що «Україна — ред.) збирається відмовитися від неї назавжди. «Де-юре» означає, що ми визнаємо, що (росіяни — ред.) забирають цю землю, і ми її більше ніколи не побачимо.

Видання зазначає, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф може запропонувати Москві «пряник» у вигляді послаблення санкцій і, можливо, розморожування заарештованих активів, щоб посадити рф за стіл переговорів. Але це суперечило б попереднім погрозам Трампа посилити фінансовий тиск на Москву, чого він досі не зробив.

Джерело: The New York Post