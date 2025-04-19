В Иерусалиме взошел Благодатный огонь

https://racurs.ua/n205697-v-ierusalime-vzoshel-blagodatnyy-ogon.html

Ракурс

У переддень Великодня, у суботу, 19 квітня, у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулося сходження Благодатного вогню.

Традиційно тисячі вірян з усього світу зібралися у храмі Гробу Господнього, аби стати свідками цього явища.

Церемонія проводиться у Велику суботу спільно грецьким Єрусалимським православним патріархатом та єрусалимським патріархатом Вірменської апостольської церкви.

Вона символізує вихід з Гробу Світла істинного, тобто Воскресіння Господа.