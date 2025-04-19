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Ракурс
В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь (ВІДЕО)

19 кві 2025, 15:57
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У переддень Великодня, у суботу, 19 квітня, у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулося сходження Благодатного вогню.

Традиційно тисячі вірян з усього світу зібралися у храмі Гробу Господнього, аби стати свідками цього явища.

Церемонія проводиться у Велику суботу спільно грецьким Єрусалимським православним патріархатом та єрусалимським патріархатом Вірменської апостольської церкви.

Вона символізує вихід з Гробу Світла істинного, тобто Воскресіння Господа.

Джерело: Ракурс


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