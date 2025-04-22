Великобритания направляет в 8-месячный поход авианосную ударную группу

https://racurs.ua/n205776-velikobritaniya-napravlyaet-v-8-mesyachnyy-pohod-avianosnuu-udarnuu-gruppu.html

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У Лондоні місію Highmast з розгортання авіаносної ударної групи з HMS Prince of Wales​ у ролі флагмана називають наймасштабнішою за всі останні роки

Військово-морські сили Великої Британії, сьогодні, 25 квітня, розпочинають місію Highmast з розгортанням авіаносної ударної групи на чолі із новітнім HMS Prince of Wales на якому розміщені винищувачі F-35B. Тривалість походу — 8 місяців, а у міноборони країни оголосили, що це найпотужніша ударна група за останні роки, пише Defence Express.

Загалом на першому етапі оголошений склад групи наступний, при цьому окрім британських кораблів у ньому канадські та норвезькі:

HMS Prince of Wales (R09) — британський авіаносець класу Queen Elizabeth (флагман);

HMS Dauntless (D33) — британський есмінець ППО класу Type 45;

HMS Richmond (F239) — британський протичовновий фрегат класу Type 23;

HMCS Ville de Québec (FFH 332) — канадський фрегат класу Halifax;

HNoMS Roald Amundsen (F 311) — норвезький фрегат класу Fridtjof Nansen;

британський танкер RFA Tidespring (A136) та норвезький HNoMS Maud (A530);

HMS Dauntless;

HMS Dauntless.

Але склад групи буде змінюватись і до нього будуть приєднуватись кораблі інших військово-морських сил. І зрештою відправка будь-якої авіаційної ударної групи — це демонстрація сили. І саме тому дуже важливо подивитись на сам маршрут.

А він проходить наступним чином: від Великої Британії до Середземного моря, потім через Суецький канал, який група має пройти ближче до кінця травня, до Червоного моря. Через Індійський океан — до Австралії, якої має дістатися у липні та взяти участь у навчаннях Talisman Sabre 25.

У серпні — до Кореї та Японії, яку покине у вересні. На зворотному шляху група пройде поряд з Тайванем. Зайде до Індії у середині жовтня та наприкінці цього місяця пройде Суец. А прибуття до Великої Британії очікується через 227 днів у морі на початку грудня.

І під час цього походу британські моряки будуть тісно взаємодіяти із ВМС Норвегії, Швеції, Данії, Іспанії, Франції, Італії, Австралії, Нової Зеландії, Кореї, Японії, Канади та США. А загалом вектор демонстрації сили цілком зрозумілий — Китай, особливо у ключі оборонного союзу AUKUS між Австралією, Великою Британією і США.

Але окрім Тайваню точками напруги може стати прохід Баб-ель-Мандеб протокою та Аденської затоки, через загрозу з боку єменських хуситів. Окрім того, десь на початку червня британська ударна група може опинитися у значній близькості з Іраном. А вдруге це станеться приблизно у листопаді цього року.

Нагадаємо, що HMS Prince of Wales встав у стрій у 2019 році і є другим з двох авіаносців класу Queen Elizabeth. Він розрахований на авіагрупу з 24−36 винищувачів F-35B. Наразі корабель має лише 18 F-35B, але під час походу їх кількість буде доведена до 24.

Окрім винищувачів у склад авіагрупи увійдуть 16 вертольотів: протичовнові Merlin Mk2, багатофункціональні Merlin Mk4 Commando та AW159 Wildcat. Окрім того, британці планують активно використати БПЛА, зокрема важкі мультикоптери Malloy T-150 та розвідники Puma.