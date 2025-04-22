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Ракурс
На переговоры в Лондоне от США вместо Рубио полетит Келлог

На переговоры в Лондоне от США вместо Рубио полетит Келлог

22 апр 2025, 21:26
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Держсекретар США Марко Рубіо не поїде до Лондона — у зустрічі візьме участь спецпредставник Кіт Келлог.

Секретар Рубіо зайнята людина, він один із найактивніших, якщо не найактивніший державний секретар, і це, звичайно, впливає на його кожен день… І в цьому конкретному випадку, коли будуть зустрічі в Лондоні, він не буде присутній… Це заява про логістичні проблеми в його розкладі, — повідомила речниця Держдепартаменту під час брифінгу.

Нагадаємо, 23 квітня у Лондоні відбудеться зустріч між Україною, Великою Британією, Францією та США.

Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення тривалого миру, — заявив про цю зустріч Володимир Зеленський.

Минулого тижня зустріч відбувалася між Україною, США, Францією, Німеччиною і Британією в Парижі. WSJ пише, що Сполучені Штати тоді передали українській делегації документ з ідеями щодо завершення війни. Серед них — можливість визнання анексії Криму і неприєднання України до НАТО.

Источник: Ракурс


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