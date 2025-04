Держсекретар США Марко Рубіо не поїде до Лондона — у зустрічі візьме участь спецпредставник Кіт Келлог.

Нагадаємо, 23 квітня у Лондоні відбудеться зустріч між Україною, Великою Британією, Францією та США.

Watch the Department Press Briefing with @StateDeptSpox Tammy Bruce, from the Press Briefing Room of the State Department. https://t.co/v3GmiT4XoUhttps://t.co/cRlSxaaDqK