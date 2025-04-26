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Ракурс
Вторая встреча Трампа и Зеленского в Ватикане не состоялась

Вторая встреча Трампа и Зеленского в Ватикане не состоялась

26 апр 2025, 15:34
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Другої зустрічі президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського не відбулося через «дуже щільні графіки».

Анонімне джерело «Суспільного» повідомило, що президент США мав намір їхати в аеропорт одразу після меси, але на першій зустрічі політики «встигли обговорити головне».

У Білому домі назвали «дуже продуктивною» коротку зустріч Трампа і Зеленського в Римі.

Зустріч, яка стала першою після лютої сварки в Овальному кабінеті у Вашингтоні в лютому, відбулася в критичний момент у переговорах, спрямованих на припинення бойових дій між Україною та росією.

Президент Трамп і президент Зеленський зустрілися сьогодні наодинці і провели дуже продуктивну дискусію. Більш детальна інформація про зустріч з’явиться згодом, — сказав Стівен Чунг, директор з комунікацій Білого дому.

Источник: Ракурс


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