Вторая встреча Трампа и Зеленского в Ватикане не состоялась

https://racurs.ua/n205864-vtoraya-vstrecha-trampa-i-zelenskogo-v-vatikane-ne-sostoyalas.html

Ракурс

Другої зустрічі президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського не відбулося через «дуже щільні графіки».

Анонімне джерело «Суспільного» повідомило, що президент США мав намір їхати в аеропорт одразу після меси, але на першій зустрічі політики «встигли обговорити головне».

У Білому домі назвали «дуже продуктивною» коротку зустріч Трампа і Зеленського в Римі.

Behind Scenes, Vatican City—President Trump sat down to meet privately with Volodymyr Zelenskyy of Ukraine this morning in St. Peter’s Basilica… pic.twitter.com/zzC78AgbNh — Dan Scavino (@Scavino47) April 26, 2025

Зустріч, яка стала першою після лютої сварки в Овальному кабінеті у Вашингтоні в лютому, відбулася в критичний момент у переговорах, спрямованих на припинення бойових дій між Україною та росією.