Другої зустрічі Трампа та Зеленського не було через "дуже щільні графіки"

Другої зустрічі президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського не відбулося через «дуже щільні графіки».

Анонімне джерело «Суспільного» повідомило, що президент США мав намір їхати в аеропорт одразу після меси, але на першій зустрічі політики «встигли обговорити головне».

У Білому домі назвали «дуже продуктивною» коротку зустріч Трампа і Зеленського в Римі.

Behind Scenes, Vatican City—President Trump sat down to meet privately with Volodymyr Zelenskyy of Ukraine this morning in St. Peter’s Basilica… pic.twitter.com/zzC78AgbNh