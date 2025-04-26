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Ракурс
Папу Римского Франциска похоронили в базилике Санта Мария Маджоре в Риме

Папу Франциска похоронили в базилике Санта Мария Маджоре в Риме (ФОТО, ВИДЕО)

26 апр 2025, 17:22
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Папу Римського Франциска поховали в базиліці Санта Марія Маджоре у Римі. Закрита церемонія тривала близько пів години.

На неї з усього світу прибули лідери кількох десятків країн.

Церемонія відспівування відбулася на площі Святого Петра у Ватикані, на неї прийшли понад 250 тис. людей.

Після завершення церемонії прощання розпочинається дев’ятиденний період жалоби.

У цей час до Ватикану прибувають кардинали з усього світу для участі в конклаві — закритому зібранні, на якому обирають нового Папу Римського.

Источник: Ракурс


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