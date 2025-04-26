Папу Римського Франциска поховали в базиліці Санта Марія Маджоре у Римі

https://racurs.ua/ua/n205870-papu-francyska-pohovaly-v-bazylici-santa-mariya-madjore-u-rymi-foto-video.html

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Папу Римського Франциска поховали в базиліці Санта Марія Маджоре у Римі. Закрита церемонія тривала близько пів години.

На неї з усього світу прибули лідери кількох десятків країн.

Після завершення церемонії прощання розпочинається дев’ятиденний період жалоби.

У цей час до Ватикану прибувають кардинали з усього світу для участі в конклаві — закритому зібранні, на якому обирають нового Папу Римського.