Ночью дроны атаковали завод микроэлектроники «Кремный Эл» в Брянской области рф

Вночі дрони атакували завод мікроелектроніки «Кремній Ел» у Брянській області рф.

Губернатор Брянщини заявив про одного загиблого та одного пораненого внаслідок атаки. Також пошкоджена інфраструктура.

Завод «Кремній Ел» виготовляє деталі для систем ППО «Панцир» та ракетних комплексів «Іскандер». Крім того, широкий асортимент мікросхем і компонентів, які використовують у ракетних комплексах «Тополь-М», «Булава», ЗРК С-300 та С-400, а також у бортовій електроніці бойових літаків.

Через роботу російської ППО та уламки, на парковці на вулиці Червонoармійській зайнялися кілька автомобілів. Також на Московській вулиці спалахнула пожежа в житловому будинку.