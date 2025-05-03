ЦРУ выпустило ролики на китайском языке для вербовки китайских чиновников и госслужащих

https://racurs.ua/n206025-cru-vypustilo-roliki-na-kitayskom-yazyke-dlya-verbovki-kitayskih-chinovnikov-i-gosslujaschih-video.html

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ЦРУ випустило два нових відеоролики китайською мовою з метою вербування китайських чиновників і державних службовців для обміну таємною інформацією з американською розвідкою.

В одному відео високопоставлений чиновник КПК, який боїться раптового звільнення, заохочується до того, щоб «вхопитися за свою долю».

В іншому — розчарований працівник нижчої ланки, до якого ЦРУ звертається із закликом: «Ваша доля у ваших руках».

Обидва відео пропагують безпечний зв’язок з ЦРУ через даркнет.

Відео з’явилися на тлі дедалі більшого занепокоєння щодо ймовірного вербування громадян США китайськими спецслужбами після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа та її політики масових скорочень в органах безпеки і розвідки.