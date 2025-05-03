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Ракурс
ЦРУ випустило ролики китайською мовою задля вербування китайських чиновників і держслужбовців

ЦРУ випустило ролики китайською мовою задля вербування китайських чиновників і держслужбовців

3 тра 2025, 10:02
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ЦРУ випустило два нових відеоролики китайською мовою з метою вербування китайських чиновників і державних службовців для обміну таємною інформацією з американською розвідкою.

В одному відео високопоставлений чиновник КПК, який боїться раптового звільнення, заохочується до того, щоб «вхопитися за свою долю».

В іншому — розчарований працівник нижчої ланки, до якого ЦРУ звертається із закликом: «Ваша доля у ваших руках».

Обидва відео пропагують безпечний зв’язок з ЦРУ через даркнет.

Відео з’явилися на тлі дедалі більшого занепокоєння щодо ймовірного вербування громадян США китайськими спецслужбами після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа та її політики масових скорочень в органах безпеки і розвідки.

Джерело: Ракурс


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