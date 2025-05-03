ППО вночі знищила 77 російських дронів

https://racurs.ua/ua/n206024-ppo-vnochi-znyschyla-77-rosiyskyh-droniv.html

Ракурс

Силами ППО вночі знищено 77 ворожих БпЛА.

Про це 3 травня повідомили Повітряні сили.

Російські нацисти атакували двома балістичним ракетами «Іскандер-М» із Ростовської області та Криму, 183-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 77 БпЛА на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

73 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина та Миколаївщина.