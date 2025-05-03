Ракурсhttps://racurs.ua/
ППО вночі знищила 77 російських дронів
ППО вночі знищила 77 російських дронівhttps://racurs.ua/ua/n206024-ppo-vnochi-znyschyla-77-rosiyskyh-droniv.htmlРакурс
Силами ППО вночі знищено 77 ворожих БпЛА.
Про це 3 травня повідомили Повітряні сили.
Російські нацисти атакували двома балістичним ракетами «Іскандер-М» із Ростовської області та Криму, 183-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово.
Станом на 9.00 підтверджено збиття 77 БпЛА на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
73 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина та Миколаївщина.