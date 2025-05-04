Повторные выборы президента проходят в Румынии. Фото:

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Ракурс

Перший тур президентських виборів 4 травня стартував у Румунії.

Сьогодні румуни з другої спроби намагатимуться обрати президента, бо результати попереднього голосування за 24 листопада 2024 року були скасовані Конституційним судом після звіту спецслужб. На тих виборах громадяни віддали голоси ультраправому кандидату Келіну Джорджеску, але були зафіксовані порушення — незаконна реклама, маніпуляції в TikTok та російські гібридні атаки. Про це повідомляє Digi24.

Наразі в перегонах беруть участь 11 кандидатів. Новим фаворитом на посаду президента являється лідер «Альянсу за єдність румунів» Джордже Ніколае Сіміон. За даними опитувань EuropeElects. eu, його рейтинг складає 29%.

Також серед кандидатів:

Нікушор-Даніель Дан (незалежний кандидат) — колишній мер Бухареста, який, за прогнозом компанії AtlasIntel, може вийти в другий тур.

Елена Валеріка Ласконі («Спілка збереження Румунії») — проєвропейська кандидатка, яка, як очікувалося мала вийти в другий тур виборів 2024 року.

У Румунії всі 18 тис. 979 виборчих дільниць відкрилися о 7.00 ранку й працюватимуть до 21.00. Підсумки перших екзит-полів очікуються після закриття дільниць.

Прогнозується, що після того, як Центральне виборче бюро підрахує голоси й оголосить результати, 18 травня організують другий тур виборів, у якому зустрінуться два лідери першого туру.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що в Румунії Центральна виборча комісія не допустила до виборів ультраправого проросійського кандидата Келіна Джорджеску.

Джерело: Digi24