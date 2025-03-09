ЦВК Румунії не допустила проросійського кандидата Джорджеску до виборів

Келін Джорджеску, фото: NV

https://racurs.ua/ua/n204662-cvk-rumuniyi-ne-dopustyla-prorosiyskogo-kandydata-djordjesku-do-vyboriv.html

Ракурс

У Румунії Центральна виборча комісія не допустила до виборів ультраправого проросійського кандидата Келіна Джорджеску.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні комісії сьогодні, 9 березня, повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що ЦВК Румунії до цього отримала понад тисячу скарг, здебільшого пов’язаних з антидемократичною та екстремістською позицією Джорджеску. Рішення все ще може бути оскаржене в Конституційному суді країни.

Наразі невідомо, чи підтримає Джорджеску когось із інших кандидатів, наприклад лідера найбільшої ультраправої опозиційної партії AUR Джорджа Сіміона, який підтримав його після скасування президентських виборів наприкінці минулого року.

Джорджеску на своїй сторінці у соцмережі X вже назвав це рішення ЦВК «прямим ударом у серце демократії».

Якщо демократія в Румунії впаде, впаде весь демократичний світ! І це тільки початок", — наголосив він, додавши, що «Європа зараз є диктатурою, Румунія перебуває під тиранією.

За повідомленнями ЗМІ, перед ЦВК Румунії зібралися кілька тисяч протестувальників, деякі з них намагалися вступили в зіткнення з поліцією і намагалися зламати огородження, намагаючись увірватися в будівлю. Поліцейські застосували сльозогінний газ.

24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур виборів президента, на яких більшість голосів отримав Джорджеску, котрий балотувався як незалежний кандидат.

6 грудня Конституційний суд Румунії скасував підсумки першого туру президентських виборів, мотивувавши це тим, що, за інформацією спецслужб, у їх перебіг втрутилася росія.

Перший тур повторних президентських виборів у Румунії має відбутися 4 травня. Як зазначає Bloomberg, попередні кроки влади проти Джорджеску лише збільшили його популярність і посилили недовіру до державних інституцій.

Опитування громадської думки показували, що в першому турі 4 травня Джорджеску міг набрати від 40% до 45% голосів. Це дало б йому реальні шанси стати президентом Румунії у другому турі.

На початку цього місяця румунська прокуратура висунула шість кримінальних звинувачень проти Джорджеску в межахх розслідування його попередньої кампанії.

Його звинувачують у керівництві фашистською організацією і неправдивих заявах про фінансування виборчої кампанії (Джорджеску задекларував нульове фінансування).

Якщо Джорджеску визнають винним, він може бути ув’язнений і позбавлений права балотуватися на державні посади. Сам Джорджеску заперечує будь-які правопорушення і продовжує стверджувати, що не фінансував свою кампанію, яка, за його словами, була заснована виключно на волонтерах.

Джерело: Bloomberg