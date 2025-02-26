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Ракурс
Келін Джорджеску, фото: «Радіо Свобода»

Проросійського кандидата в президенти затримали в Румунії — ЗМІ (ВІДЕО)

26 лют 2025, 14:27
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У Румунії правоохоронці проводять 47 обшуків у п’яти округах країни в справі, в якій інкримінують злочини проти конституційного ладу, неправдиві відомості про джерела фінансування виборчої кампанії або публічне підбурювання до злочину.

Метою дій правоохоронців стала група Гораціу Потри — колишнього ватажка румунських найманців, які воювали в Африці, і близького соратника проросійського політика, колишнього кандидата в президенти Келіна Джорджеску, повідомляє сьогодні, 26 лютого, «Радіо Свобода».

За інформацією видання, Джорджеску затримала поліція, і зараз він доставлений на допит до прокуратури. Політика затримали за порушення правил дорожнього руху. Згодом у соцмережах з’явилося відео, на котрому, як стверджується, показано цей момент.

У заяві Генпрокуратури країни вказано, що обшуки відбуваються в жудецях (округах) Сібіу, Муреш, Тіміш, Ілфов і Клуж. Об'єктами обшуків стали 27 фізичних осіб і чотири офіси, які належать юридичним особам.

У соцмережі Фейсбук Джорджеску звинуватив владу у прагненні «вигадати докази, щоб виправдати крадіжку виборів» і заблокувати його «нове висування на президентських виборах».

Зазначається, що обшуки відбуваються в тому ж контексті, в якому слідчі вже розслідують фінансування виборчої кампанії Джорджеску — політик задекларував нульові витрати, але кампанія, під час якої він виграв перший тур, свідчить про те, що в просування кандидата на президентських виборах були вкладені значні кошти.

Спосіб, у який Джорджеску агітував на президентських виборах 2024 року, став підставою для скасування виборів — це було безпрецедентне рішення, ухвалене Конституційним судом Румунії 6 грудня.

Раніше Джорджеску називав Україну «вигаданою державою» і заявляв, що її нібито «неминуче» поділять між собою сусідні держави. За його словами, Буковина і Закарпаття — це «румунський інтерес».

Джерело: «Радіо Свобода»


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