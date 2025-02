У Румунії правоохоронці проводять 47 обшуків у п’яти округах країни в справі, в якій інкримінують злочини проти конституційного ладу, неправдиві відомості про джерела фінансування виборчої кампанії або публічне підбурювання до злочину.

Метою дій правоохоронців стала група Гораціу Потри — колишнього ватажка румунських найманців, які воювали в Африці, і близького соратника проросійського політика, колишнього кандидата в президенти Келіна Джорджеску, повідомляє сьогодні, 26 лютого, «Радіо Свобода».

За інформацією видання, Джорджеску затримала поліція, і зараз він доставлений на допит до прокуратури. Політика затримали за порушення правил дорожнього руху. Згодом у соцмережах з’явилося відео, на котрому, як стверджується, показано цей момент.

