Келин Джорджеску, фото: «Радио Свобода»

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Ракурс

У Румунії правоохоронці проводять 47 обшуків у п’яти округах країни в справі, в якій інкримінують злочини проти конституційного ладу, неправдиві відомості про джерела фінансування виборчої кампанії або публічне підбурювання до злочину.

Метою дій правоохоронців стала група Гораціу Потри — колишнього ватажка румунських найманців, які воювали в Африці, і близького соратника проросійського політика, колишнього кандидата в президенти Келіна Джорджеску, повідомляє сьогодні, 26 лютого, «Радіо Свобода».

За інформацією видання, Джорджеску затримала поліція, і зараз він доставлений на допит до прокуратури. Політика затримали за порушення правил дорожнього руху. Згодом у соцмережах з’явилося відео, на котрому, як стверджується, показано цей момент.

��� EXCLUSIVE: ROMANIA’S RIGHTFUL* PRESIDENT ARRSTED!



Below is a video I just received from Calin Georgescu’s team showing him getting arrested, 2.5 hours before our second interview, and less than an hour after our call.



This comes after his supporters were all raided, less… https://t.co/2UBtfXp7Ntpic.twitter.com/mymxeV7K9f — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 26, 2025

У заяві Генпрокуратури країни вказано, що обшуки відбуваються в жудецях (округах) Сібіу, Муреш, Тіміш, Ілфов і Клуж. Об'єктами обшуків стали 27 фізичних осіб і чотири офіси, які належать юридичним особам.

У соцмережі Фейсбук Джорджеску звинуватив владу у прагненні «вигадати докази, щоб виправдати крадіжку виборів» і заблокувати його «нове висування на президентських виборах».

Зазначається, що обшуки відбуваються в тому ж контексті, в якому слідчі вже розслідують фінансування виборчої кампанії Джорджеску — політик задекларував нульові витрати, але кампанія, під час якої він виграв перший тур, свідчить про те, що в просування кандидата на президентських виборах були вкладені значні кошти.

Спосіб, у який Джорджеску агітував на президентських виборах 2024 року, став підставою для скасування виборів — це було безпрецедентне рішення, ухвалене Конституційним судом Румунії 6 грудня.

Раніше Джорджеску називав Україну «вигаданою державою» і заявляв, що її нібито «неминуче» поділять між собою сусідні держави. За його словами, Буковина і Закарпаття — це «румунський інтерес».

Джерело: «Радіо Свобода»