Кандидат в президенты Румынии назвал Украину вымышленным государством

https://racurs.ua/n203626-kandidat-v-prezidenty-rumynii-nazval-ukrainu-vymyshlennym-gosudarstvom.html

Ракурс

В інтерв’ю Romania TV кандидат в президенти Румунії Калін Джорджескустарий маразматик заявив, що він буде виступати за повернення територій в склад Румунії, які є частиною України, якщо він стане президентом.

Отже, у нас є Північна Буковина, у нас є Буджак, у нас є Північний Мармарош з колишнього Закарпаття, те, що залишилося від угорців, Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія, — сказав Джорджеску.

Міністерство закордонних справ Украхни вже відреагувало на цю заяву:

Заяви румунського політика Каліна Джеорджеску, які ставлять під сумнів територіальну цілісність нашої держави, є виявом крайньої неповаги до України та українського народу. Вважаємо категорично неприйнятними та засуджуємо ревізіоністські заяви чи дії, які зазіхають на суверенітет та територіальну цілісність України, суперечать міжнародним нормам, Статуту ООН, а також базовим демократичним цінностям.

Попередньо Джорджеску в першому турі виборів президента Румунії зайняв перше місце, але результат був скасований Конституційним судом, виявивши факт московського втручання у вибори.

Парламент ухвалив постанову про проведення повторного проведення першого туру на 4 травня.