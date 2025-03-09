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Ракурс
Наслідки падіння безпілотника у Сумах, фото: Олександр Лисенко

Російський дрон впав поблизу готельно-ресторанного комплексу у Сумах (ФОТО)

9 бер 2025, 21:20
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У Сумах російський безпілотник впав поблизу готельно-ресторанного комплексу.

Про це сьогодні, 9 березня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Олександр Лисенко.

Влучання безпілотника рф біля готельно-ресторанного комплексу!, — зазначив він, опублікувавши відповідне фото.

Наслідки падіння безпілотника у Сумах, фото: Олександр Лисенко

На сторінці Сумської міської ради у соцмережі Фейсбук згодом з’явилося повідомлення, що в місті зафіксовано падіння розвідувального безпілотника типу «Гербера».

Внаслідок події постраждалих немає. Місце події обстежили профільні служби. Загрози цивільному населенню немає, — розповіли у міськраді.

Джерело: Ракурс


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