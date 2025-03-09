Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия падения беспилотника в Сумах, фото: Александр Лысенко

Российский дрон упал вблизи гостинично-ресторанного комплекса в Сумах (ФОТО)

9 мар 2025, 21:20
999

У Сумах російський безпілотник впав поблизу готельно-ресторанного комплексу.

Про це сьогодні, 9 березня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Олександр Лисенко.

Влучання безпілотника рф біля готельно-ресторанного комплексу!, — зазначив він, опублікувавши відповідне фото.

Наслідки падіння безпілотника у Сумах, фото: Олександр Лисенко

На сторінці Сумської міської ради у соцмережі Фейсбук згодом з’явилося повідомлення, що в місті зафіксовано падіння розвідувального безпілотника типу «Гербера».

Внаслідок події постраждалих немає. Місце події обстежили профільні служби. Загрози цивільному населенню немає, — розповіли у міськраді.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров