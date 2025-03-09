Последствия падения беспилотника в Сумах, фото: Александр Лысенко

https://racurs.ua/n204661-rossiyskiy-dron-upal-vblizi-gostinichno-restorannogo-kompleksa-v-sumah-foto.html

Ракурс

У Сумах російський безпілотник впав поблизу готельно-ресторанного комплексу.

Про це сьогодні, 9 березня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Олександр Лисенко.

Влучання безпілотника рф біля готельно-ресторанного комплексу!, — зазначив він, опублікувавши відповідне фото.

На сторінці Сумської міської ради у соцмережі Фейсбук згодом з’явилося повідомлення, що в місті зафіксовано падіння розвідувального безпілотника типу «Гербера».