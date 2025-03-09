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Последствия падения беспилотника в Сумах, фото: Александр Лысенко
Российский дрон упал вблизи гостинично-ресторанного комплекса в Сумах (ФОТО)https://racurs.ua/n204661-rossiyskiy-dron-upal-vblizi-gostinichno-restorannogo-kompleksa-v-sumah-foto.htmlРакурс
У Сумах російський безпілотник впав поблизу готельно-ресторанного комплексу.
Про це сьогодні, 9 березня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Олександр Лисенко.
Влучання безпілотника рф біля готельно-ресторанного комплексу!, — зазначив він, опублікувавши відповідне фото.
На сторінці Сумської міської ради у соцмережі Фейсбук згодом з’явилося повідомлення, що в місті зафіксовано падіння розвідувального безпілотника типу «Гербера».
Внаслідок події постраждалих немає. Місце події обстежили профільні служби. Загрози цивільному населенню немає, — розповіли у міськраді.