Дроны атаковали завод «Стрела». Фото: РосСМИ

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Завод «Стріла» у Брянській області росії був атакований дронами.

Підприємство, яке виготовляє електроніку для російської армії, знаходиться в селищі Суземка приблизно за 10 км від кордону з Україною. Попередньо відомо про пошкоджені виробничі цехи, адміністративну будівлю та склад. Виникла серйозна пожежа. Постраждали двоє охоронців. Про це 4 травня повідомили російські Telegram-канали.

Завод «Стріла» спеціалізується на виробництві радіолокаційного обладнання, трансформаторів, дроселів, котушок, фільтрів та іншої електроніки. Підприємство співпрацює з російською державною корпорацією «Ростех» та виконує замовлення для оборонно-промислового комплексу країни-агресора.

Нагадаємо, 23 квітня Збройні сили України уразили завод із виробництва «Шахедів» у росії. Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. Наразі відомо про пошкодження цеху фінальної збірки безпілотників. Виробнича потужність цього підприємства складає близько 300 різних БпЛА на добу.