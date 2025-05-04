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Ракурс
Дрони атакували завод «Стріла». Фото: РосЗМІ

Дрони атакували завод «Стріла» в Брянській області рф (ФОТО)

4 тра 2025, 11:25
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Завод «Стріла» у Брянській області росії був атакований дронами.

Підприємство, яке виготовляє електроніку для російської армії, знаходиться в селищі Суземка приблизно за 10 км від кордону з Україною. Попередньо відомо про пошкоджені виробничі цехи, адміністративну будівлю та склад. Виникла серйозна пожежа. Постраждали двоє охоронців. Про це 4 травня повідомили російські Telegram-канали.

За однією з версій, завод обстріляли з реактивних систем залпового вогню. За іншою версією, «Стрілу» атакували дрони.

Завод «Стріла» спеціалізується на виробництві радіолокаційного обладнання, трансформаторів, дроселів, котушок, фільтрів та іншої електроніки. Підприємство співпрацює з російською державною корпорацією «Ростех» та виконує замовлення для оборонно-промислового комплексу країни-агресора.

Дрони атакували завод «Стріла». Фото: РосЗМІ

Дрони атакували завод «Стріла». Фото: РосЗМІ

Нагадаємо, 23 квітня Збройні сили України уразили завод із виробництва «Шахедів» у росії. Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. Наразі відомо про пошкодження цеху фінальної збірки безпілотників. Виробнича потужність цього підприємства складає близько 300 різних БпЛА на добу.

Джерело: Ракурс


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