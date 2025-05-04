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Ракурс
Наслідки атаки «Шахедів». Фото: ДСНС

Уночі росія запустила по Україні 165 БпЛА — п’ять регіонів постраждали

4 тра 2025, 10:57
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Країна-агресор атакувала Україну 165 різноманітними дронами.

У ніч на 4 травня ворожі безпілотники злітали з окупованого Приморська в Запорізькій області, а також з російських Брянська, Курська, Орла, Міллерово й Приморсько-Ахтарська. До відбиття атак залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Протиповітряній обороні вдалося збити 69 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 80 ворожих безпілотників-імітаторів зникли з радарів.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина.

У Черкасах, за інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, внаслідок обстрілу зафіксовано п’ять пожеж за різними адресами. Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність.

Були пошкоджені дві квартири на першому та другому поверхах 4-х поверхового гуртожитку. Також пошкоджено вікна інших квартир. Постраждала одна особа.

Наслідки атаки «Шахедів». Фото: ДСНС

Наслідки атаки «Шахедів». Фото: ДСНС

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поінформував, що росіяни застосували безпілотники для ударів по Новопавлівській громаді на Синельниківщині. Внаслідок атаки постраждали двоє поліцейських.

А в Харківській області російські «Шахеди» цілили в населені пункти Ізюмського району. Як поінформували в ДСНС, в Ізюмі БпЛА влучив у будівлю поштового відділення, там виникла пожежа площею 500 кв. м. Загорілися дрова на відкритій території та балкон багатоповерхового житлового будинку.

А в селі Левківка після атаки БпЛА горів навчальний заклад на площі 200 кв. м. Пожежа також охопила складську будівлю й траву на відкритій території. Крім того, була частково зруйнована будівля сільської ради.

Наслідки атаки «Шахедів». Фото: ДСНС

Наслідки атаки «Шахедів». Фото: ДСНС

Наслідки атаки «Шахедів». Фото: ДСНС

У Слов’янську на Донеччині «Шахедами» була атакована будівельна база. На щастя, ніхто не постраждав, але були пошкоджені приміщення та техніка.

Наслідки атаки «Шахедів». Фото: МВА

Наслідки атаки «Шахедів». Фото: МВА

Нагадаємо, у ніч на 4 травня російські дрони-камікадзе атакували Київ. У Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах впали уламки й спалахнули пожежі. Внаслідок нальоту постраждали 11 осіб, серед них двоє дітей.

Джерело: Ракурс


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