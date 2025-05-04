Наслідки атаки «Шахедів». Фото: ДСНС

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Ракурс

Країна-агресор атакувала Україну 165 різноманітними дронами.

У ніч на 4 травня ворожі безпілотники злітали з окупованого Приморська в Запорізькій області, а також з російських Брянська, Курська, Орла, Міллерово й Приморсько-Ахтарська. До відбиття атак залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Протиповітряній обороні вдалося збити 69 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 80 ворожих безпілотників-імітаторів зникли з радарів.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина.

У Черкасах, за інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, внаслідок обстрілу зафіксовано п’ять пожеж за різними адресами. Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність.

Були пошкоджені дві квартири на першому та другому поверхах 4-х поверхового гуртожитку. Також пошкоджено вікна інших квартир. Постраждала одна особа.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поінформував, що росіяни застосували безпілотники для ударів по Новопавлівській громаді на Синельниківщині. Внаслідок атаки постраждали двоє поліцейських.

А в Харківській області російські «Шахеди» цілили в населені пункти Ізюмського району. Як поінформували в ДСНС, в Ізюмі БпЛА влучив у будівлю поштового відділення, там виникла пожежа площею 500 кв. м. Загорілися дрова на відкритій території та балкон багатоповерхового житлового будинку.

А в селі Левківка після атаки БпЛА горів навчальний заклад на площі 200 кв. м. Пожежа також охопила складську будівлю й траву на відкритій території. Крім того, була частково зруйнована будівля сільської ради.

У Слов’янську на Донеччині «Шахедами» була атакована будівельна база. На щастя, ніхто не постраждав, але були пошкоджені приміщення та техніка.

Нагадаємо, у ніч на 4 травня російські дрони-камікадзе атакували Київ. У Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах впали уламки й спалахнули пожежі. Внаслідок нальоту постраждали 11 осіб, серед них двоє дітей.