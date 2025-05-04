Наслідки атаки на Київ. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n206045-drony-kamikadze-atakuvaly-kyyiv-postrajdaly-11-osib-vynykly-pojeji-foto.html

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Армія рф у ніч на 4 травня била по Києву дронами-камікадзе.

Внаслідок нічної атаки рятувальники працювали у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах столиці, бо саме там впали уламки «Шахедів» та виникли пожежі. Постраждали 11 осіб, серед яких двоє дітей. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

В Оболонському районі виникла пожежа в квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки. Вогонь також розповсюдився на покрівлю, було частково зруйноване перекриття. За іншою адресою горіли сім автомобілів біля житлового будинку.

А в Святошинському районі пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках.

У Шевченківському районі горіло дерево, пошкоджена електроопора та дорожнє полотно під залізничним мостом.

Нагадаємо, ввечері 2 травня росіяни завдали масованого удару по Харкову. У різних районах міста було зафіксовано 17 влучань — горіли багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі, цивільне підприємство та магазин. Різних травм зазнали 47 харків’ян, серед яких 11-річна дівчинка. 11 постраждалих доставили до лікарні.