Звірячий обстріл Харкова "шахедами": постраждали пів сотні людей

https://racurs.ua/ua/n206019-zviryachyy-obstril-hrkova-shahedamy-postrajdaly-piv-sotni-ludey-foto-video.html

Ракурс

Через ворожі удари по Харкову у ніч на 3 травня постраждали 47 мирних мешканців.

Зайнялися численні пожежі. Горіли багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі, цивільне підприємство, магазин, повідомили у Національній поліції.

Різних травм зазнали 47 харків’ян, серед яких 11-річна дівчинка. 11 постраждалих доставили до лікарні.

За даними очільника ОВА Олега Синєгубова, серед поранених — 11 річна дитина.

Повідомляється, що під ударом опинилися 4 райони Харкова: Слобідский, Салтівський, Київський і Основʼянський.

Президент Володимир Зеленський так прокоментував масований напад на друге за величиною українське місто:

Жодних військових цілей не було і не могло бути. Росія б'є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати. Віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди. Доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя. Україні потрібне посилення ППО. Потрібні сильні і реальні рішення від наших партнерів: Сполучені Штати, Європа, усі наші партнери, які прагнуть миру. Лише сила та санкції примусять Росію зупинитись.