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Зверский обстрел Харькова "шахедами": пострадали полсотни человек
Зверский обстрел Харькова «шахедами»: пострадали полсотни человек (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n206019-zverskiy-obstrel-harkova-shahedami-postradali-polsotni-chelovek-foto-video.htmlРакурс
Через ворожі удари по Харкову у ніч на 3 травня постраждали 47 мирних мешканців.
Зайнялися численні пожежі. Горіли багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі, цивільне підприємство, магазин, повідомили у Національній поліції.
Увечері 2 травня повідомлялося, що, за попередніми даними, зафіксовано 17 влучань у різних районах міста.
Різних травм зазнали 47 харків’ян, серед яких 11-річна дівчинка. 11 постраждалих доставили до лікарні.
За даними очільника ОВА Олега Синєгубова, серед поранених — 11 річна дитина.
Повідомляється, що під ударом опинилися 4 райони Харкова: Слобідский, Салтівський, Київський і Основʼянський.
Президент Володимир Зеленський так прокоментував масований напад на друге за величиною українське місто:
Жодних військових цілей не було і не могло бути. Росія б'є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати. Віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди. Доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя. Україні потрібне посилення ППО. Потрібні сильні і реальні рішення від наших партнерів: Сполучені Штати, Європа, усі наші партнери, які прагнуть миру. Лише сила та санкції примусять Росію зупинитись.