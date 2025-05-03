Зверский обстрел Харькова "шахедами": пострадали полсотни человек

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Ракурс

Через ворожі удари по Харкову у ніч на 3 травня постраждали 47 мирних мешканців.

Зайнялися численні пожежі. Горіли багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі, цивільне підприємство, магазин, повідомили у Національній поліції.

Увечері 2 травня повідомлялося, що, за попередніми даними, зафіксовано 17 влучань у різних районах міста.

Різних травм зазнали 47 харків’ян, серед яких 11-річна дівчинка. 11 постраждалих доставили до лікарні.

За даними очільника ОВА Олега Синєгубова, серед поранених — 11 річна дитина.

Повідомляється, що під ударом опинилися 4 райони Харкова: Слобідский, Салтівський, Київський і Основʼянський.

Президент Володимир Зеленський так прокоментував масований напад на друге за величиною українське місто: