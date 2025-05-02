На Київщині в руках 12-річного хлопчика вибухнула граната

https://racurs.ua/ua/n206018-na-kyyivschyni-v-rukah-12-richnogo-hlopchyka-vybuhnula-granata.html

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На Київщині в руках 12-річного хлопчика вибухнула граната. Сталося це у Клавдієво-Тарасовому Бучанського району.

Встановлено, що підліток знайшов дві гранати у підсобному приміщенні їхнього обійстя. З однієї він викрутив запал, після чого виніс її надвір, повідомили у Нацполіції.

Під час гри вибухонебезпечний предмет здетонував у руці дитини.

Хлопець дістав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

У результаті обшуку за місцем події правоохоронці виявили та вилучили корпуси гранат «РГД-5» та «Ф-1», а також підривач до ручних гранат «УЗРГМ-2».

Боєприпаси зберігав 41-річний батько потерпілого. Його затримали в процесуальному порядку.