Наслідки ударів по області. Фото: Запорізька ОВА

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Ракурс

Російська армія завдала нових ударів по Запорізькій області.

У неділю вранці, 4 травня, окупанти скинули щонайменше вісім керованих авіаційних бомб на прифронтовий Оріхів. Внаслідок ударів зруйновані житлові будинки. Поранення дістали двоє осіб. Про це керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

За інформацією ОВА, впродовж минулої доби загарбники завдали 497 ударів по 10 населених пунктах області. Війська рф здійснили 10 авіаційних ударів, застосували 256 БпЛА різної модифікації, здійснили 15 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та здійснили 216 артилерійських обстрілів.

Влада отримала 26 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автомобілів. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, 3 травня російська армія завдала масованого удару по селищу Великий Бурлук у Харківській області. Російські БпЛА зруйнували двоповерхову торговельну будівлю в центрі населеного пункту. Також були частково зруйновані та пошкоджені двоповерховий житловий будинок, адміністративні будівлі, торговельні заклади та павільйони. Внаслідок атаки постраждали 86-річна та 72-річна жінки.