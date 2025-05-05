рф ночью атаковала Украину 116 беспилотниками. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n206070-rf-nochu-bila-po-ukraine-bpla-i-iskanderami-postradali-dve-oblasti.html

Ракурс

Масовану атаку безпілотників пережила Україна минулої ночі.

У ніч на 5 травня росіяни вдарили по Сумській області двома балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23, які запустили з Курської області. А 116 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів піднялися в повітря з Приморська на окупованому Запоріжжі та з російських Курська, Орла й Міллерово. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Українська авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи змогли збити 42 безпілотники на сході, півночі та півдні країни. А завдяки роботі РЕБ ще 21 безпілотник-імітатор зник з радарів.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович поінформував у Telegram, що російські «Шахеди» під ранок атакували Кропивницький район. У небі над областю захисники збили три ворожі безпілотники. Наслідків падіння уламків не було зафіксовано, також ніхто не постраждав.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак поінформував, що в регіоні також працювали сили ППО й збили два безпілотники. Від обстрілів та нальоту БпЛА потерпали Марганецька, Мирівська, Покровська громади та сам Нікополь.

Нагадаємо, вночі російські окупанти спрямували на Конотоп у Сумській області понад 10 дронів-камікадзе типу «Шахед» та дві балістичні ракети. Внаслідок обстрілів був знищений обʼєкт інфраструктури міста. Обійшлось без жертв та постраждалих.