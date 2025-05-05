Дональд Трамп заявил, что россия должна отказаться от планов захватить всю Украину. Фото:

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Країна-агресор рф має відмовитися від амбіцій окупувати всю Україну.

Наразі Кремлю не достатньо тієї території України, яку війська рф вже окупували. Росіяни хочуть захопити всю українську територію, однак «росія повинна буде віддати всю Україну». Про це президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив в інтерв’ю NBC News.

росія повинна буде віддати всю Україну. Бо росія хоче всю Україну. І якби я не втрутився, вони б зараз продовжували воювати за всю Україну. росії не потрібен лише той шматок, який вона зараз має — їй потрібна вся Україна, — зазначив він.

Лідер Америки висловив думку, що сторони «досить близькі» до укладення мирної угоди. І не виключив, що запровадить нові санкції проти росії.

Трамп також заявив, що лідери Євросоюзу неодноразово просили його зателефонувати російському диктатору володимиру путіну, бо буцімто той не відповідає на дзвінки європейців.

Також президент зазначив, що Штати «ближче з однією стороною», ніж з іншою, але не уточнив, про яку саме країну мова.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не виключив, що досягнення мирної угоди між Україною та рф може бути неможливим через велику ненависть між сторонами.

Джерело: NBC News