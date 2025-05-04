Дональд Трамп, фото: NBC News

https://racurs.ua/ua/n206065-mojlyvo-ce-nerealno-tramp-pro-myrnu-ugodu-mij-rf-ta-ukrayinou.html

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Президент США Дональд Трамп не виключає, що досягнення мирної угоди між Україною та рф може бути неможливим через велику ненависть між сторонами.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News.

Трамп зазначив, Водночас Трамп заявив, що «ми є ближчими до однієї зі сторін і, можливо, не такі близькі до другої».

Я б не хотів казати, до якої ми ближче. Але ми досягли хорошої угоди для американців, угоди про копалини, — додав він.

Трамп знову заявив, що при ньому ця «жахлива, жахлива» війна не почалась би та озвучив цифру у 5 тис. українських та російських солдатів, котрі, за його словами, гинуть щотижня.

Настане час, коли я скажу: «Гаразд, продовжуйте. Продовжуйте бути дурними», — заявив він, додавши, що інколи близький до того, щоб відступити, але «потім трапляються позитивні речі.

Трамп наголосив, що між обома країни та їхніми лідерами — володимиром путіним і Володимиром Зеленським — є «величезна ненависть».

Можливо, це нездійсненно… Між цими двома чоловіками, а також, відверто кажучи, між деякими солдатами, існує величезна ненависть. Між генералами. Вони три роки жорстоко воюють.

Водночас Трамп додав, що, на його думку, «у нас є дуже хороші шанси досягти» мирної угоди.

Джерело: NBC News