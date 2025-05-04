Трамп вже не планує балотуватися на третій строк

Дональд Трамп вже не планує йти на третій строк, фото: heute.at

https://racurs.ua/ua/n206060-tramp-vje-ne-planuie-balotuvatysya-na-tretiy-strok.html

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Президент США Дональд Трамп стверджує, що залишить Білий дім наприкінці свого другого терміну, пробувши на посаді загалом вісім років, та не намагатиметься балотуватися втретє.

Про це він заявив в інтерв’ю NBC News.

Я буду восьмирічним президентом, я буду президентом на два терміни. Я завжди думав, що це дуже важливо, — зазначив він.

Варто зазначити, що в березні Трамп говорив журналістам, що він «не жартує" про те, що розглядає можливість третього терміну, а в останньому інтерв’ю заявив, що отримав наполегливі прохання від союзників балотуватися ще раз. Трамп заявив, попри ці прохання він усвідомлює реалії, які стоять на перешкоді цьому:

Це те, що, наскільки мені відомо, не дозволено робити. Я не знаю, чи це конституційно, що вони не дозволяють це робити, чи щось інше.

У 22-й поправці Конституції США сказано, що «жодна особа не може бути обрана на посаду президента більше двох разів». Внесення змін до конституції для скасування цього обмеження було б надзвичайно важким кроком, котрий вимагає підтримки або двох третин обох палат Конгресу або двох третин законодавчих органів держави. Також обидва шляхи потребуватимуть ратифікації у трьох чвертей штатів.

Трамп заявив, що деякі топ-посадовці в його адміністрації вже є «зірками, що сходять» у Республіканській партії. Зокрема, він назвав віце-президента Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо.

Я хочу провести чотири чудових роки та передати це комусь, в ідеалі — великому республіканцю, — заявив чинний президент США.

Джерело: NBCNews