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Знищення російських загарбників, скріншот відео
FPV-дрони знищили два укриття рашистів на Сумському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206059-fpv-drony-znyschyly-dva-ukryttya-rashystiv-na-sumskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Сумському напрямку українські прикордонники прицільним ударом FPV-дронів знищили два укриття російських загарбників разом з живою силою.
Відповідне відео сьогодні, 4 травня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Прикордонники «Сталевого кордону» завдали прицільного удару FPV-дронами по позиціях загарбників. У результаті — мінус два укриття разом із живою силою ворога, — вказано в описі відео.