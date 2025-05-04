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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

FPV-дрони знищили два укриття рашистів на Сумському напрямку (ВІДЕО)

4 тра 2025, 17:53
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На Сумському напрямку українські прикордонники прицільним ударом FPV-дронів знищили два укриття російських загарбників разом з живою силою.

Відповідне відео сьогодні, 4 травня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Прикордонники «Сталевого кордону» завдали прицільного удару FPV-дронами по позиціях загарбників. У результаті — мінус два укриття разом із живою силою ворога, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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