Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n206059-fpv-drony-znyschyly-dva-ukryttya-rashystiv-na-sumskomu-napryamku-video.html

Ракурс

На Сумському напрямку українські прикордонники прицільним ударом FPV-дронів знищили два укриття російських загарбників разом з живою силою.

Відповідне відео сьогодні, 4 травня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.