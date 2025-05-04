Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n206059-fpv-drony-unichtojili-dva-ukrytiya-rashistov-na-sumskom-napravlenii-video.html

Ракурс

На Сумському напрямку українські прикордонники прицільним ударом FPV-дронів знищили два укриття російських загарбників разом з живою силою.

Відповідне відео сьогодні, 4 травня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.