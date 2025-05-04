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На Сумському напрямку українські прикордонники прицільним ударом FPV-дронів знищили два укриття російських загарбників разом з живою силою.
Відповідне відео сьогодні, 4 травня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Прикордонники «Сталевого кордону» завдали прицільного удару FPV-дронами по позиціях загарбників. У результаті — мінус два укриття разом із живою силою ворога, — вказано в описі відео.
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