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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

FPV-дроны уничтожили два укрытия рашистов на Сумском направлении (ВИДЕО)

4 мая 2025, 17:53
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На Сумському напрямку українські прикордонники прицільним ударом FPV-дронів знищили два укриття російських загарбників разом з живою силою.

Відповідне відео сьогодні, 4 травня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Прикордонники «Сталевого кордону» завдали прицільного удару FPV-дронами по позиціях загарбників. У результаті — мінус два укриття разом із живою силою ворога, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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