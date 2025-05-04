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На Харківщини внаслідок ворожої атаки дронами знищені депо та відділення «Нової пошти».
Про це сьогодні, 4 травня, повідомила прес-служба компанії.
Сьогодні вночі російський БпЛА поцілив у відділення і депо «Нової пошти» в Ізюмі на Харківщині. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа, — вказано в повідомленні. — В момент удару депо та відділення не працювали. Сума збитків встановлюється.
У компанії зазначили, що зв’яжуться з клієнтами, чиї посилки були знищені, і компенсують їхню вартість.
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