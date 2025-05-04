Наслідки удару російських безпілотників, фото: «Нова пошта»

https://racurs.ua/ua/n206058-rosiyskyy-obstril-znyschyv-depo-ta-viddilennya-novoyi-poshty-v-izumi-foto.html

Ракурс

На Харківщини внаслідок ворожої атаки дронами знищені депо та відділення «Нової пошти».

Про це сьогодні, 4 травня, повідомила прес-служба компанії.

Сьогодні вночі російський БпЛА поцілив у відділення і депо «Нової пошти» в Ізюмі на Харківщині. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа, — вказано в повідомленні. — В момент удару депо та відділення не працювали. Сума збитків встановлюється.

У компанії зазначили, що зв’яжуться з клієнтами, чиї посилки були знищені, і компенсують їхню вартість.