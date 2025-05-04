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Наслідки російських обстрілів на Харківщині, фото: ДСНС
Рашисти вдарили з РСЗВ по лісових масивах на Харківщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n206057-rashysty-vdaryly-z-rszv-po-lisovyh-masyvah-na-harkivschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 4 травня, вранці завдали ударів реактивними системами залпового вогню по лісових масивах Борівської громади Ізюмського району Харківської області.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
В результаті обстрілів сталися пожежі на території Борівського лісництва на площі понад 2 га та на території Регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду на площі понад 5 га, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що загалом на території лісгоспів Харківської області триває ліквідація 11 пожеж, п’ять з яких пов’язані з ворожими обстрілами. На місці подій працюють співробітники ДСНС, зокрема і піротехнічні розрахунки, а також працівники та техніка лісгоспів.
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