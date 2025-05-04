Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російських обстрілів на Харківщині, фото: ДСНС

Рашисти вдарили з РСЗВ по лісових масивах на Харківщині (ФОТО)

4 тра 2025, 16:27
999

Російські загарбники сьогодні, 4 травня, вранці завдали ударів реактивними системами залпового вогню по лісових масивах Борівської громади Ізюмського району Харківської області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

В результаті обстрілів сталися пожежі на території Борівського лісництва на площі понад 2 га та на території Регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду на площі понад 5 га, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що загалом на території лісгоспів Харківської області триває ліквідація 11 пожеж, п’ять з яких пов’язані з ворожими обстрілами. На місці подій працюють співробітники ДСНС, зокрема і піротехнічні розрахунки, а також працівники та техніка лісгоспів.

Наслідки російських обстрілів на Харківщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів